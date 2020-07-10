الخبز التجاري بالخرطوم .. زنة “50” جراما ب “5” جنيهات





كشف تجمع أصحاب مخابز ولاية الخرطوم عن أسعار الخبز التجاري، ولفت إلى ان اجراءات السماح للعمل التجاري لم تكتمل حتى الآن.

وقال عضو تجمع أصحاب المخابز بولاية الخرطوم عصام عكاشة في تصريحات خاصة ل “التيار” يوم الجمعة، سعر قطعة الخبز التجاري زنة (50 جرام) ستباع ب 5 جنيهات مبررا ذلك لتغطية مدخلات الانتاج، واقر بنقص كميات الانتاج، ونبه بأن مخابز الولاية تعمل بنسبة 20% فقط.

وشكك عكاشة في تصريحات مسؤولين من الحكومة حول كميات الدقيق وقال أن الحصة التي تسلم للمخابز أقل بكثير من الأرقام التي تذكر، لافتا إلى أن الحاجه الكلية لحل مشكلة الدقيق تقدر ب (60) الف جوال ، معلنا عن وجود 4 الف مخبز بولاية الخرطوم فقط.

التيار

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