رئيس مفوضية حقوق الانسان تلتقي رئيس بعثة الاتحاد الاوربي





التقت رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان حرية إسماعيل عبد المحسن ونائبها يعقوب حمود النور بالسفير روبرت فان دوول رئيس بعثة الاتحاد الأوربي بالسودان في أول لقاء معه منذ توليه مهامه بالسودان، وذلك في إطار تعزيز التعاون مع الشركاء وتنسيق العمل في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان. وتحدثت مولانا حرية حول أن التعريف بالمفوضيه واختصاصاتها وانشطتها موضحه ان المفوضية تتمتع بالاستقلال التام لإتخاذ قرارتها وبناء قدراتها بالتنسيق مع الشركاء. وقالت أن المفوضية تبدي النصح والرأي للدولة بشأن المواضيع التي تتعلق بحقوق الإنسان.

وتطرق اللقاء إلى العلاقة بين المفوضية والمكتب القطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالسوان، وما تم من تنسيق بينهما خاصة فيما يتعلق بآلية تلقي الشكاوى ابتداءاً من المفوضية القومية لحقوق الإنسان بما يعزز دورها الوطني.

وأكدت مولانا حريه أن المفوضية هي الجهة المناط بها في البلاد – وفق قانونها- مراقبة تطبيق الحقوق والحريات المضمنة في “وثيقة الحقوق والحريات” بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية 2019م، وذلك بما يمكن الدولة من الإيفاء بالتزاماتها الدولية والإقليمية وتنفيذها على المستوى الوطني باعتبارها أداة اتصال بين الدولة والنظام الدولي لحقوق الإنسان.

وأعرب السفير روبرت عن شكره وامتنانه لهذه الزيارة، وتم الاتفاق على ضرورة التواصل بين الجانبين.

صحيفة التيار

شارك الموضوع :





