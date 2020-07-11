مورينيو يستشهد بتجربة يورغن كلوب لتحقيق الألقاب مع توتنهام





يرى البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي أنه قادر على تحقيق الألقاب مع الفريق اللندني خلال الفترة المقبلة، وذلك بالرغم من الظروف التي يعاني منها الفريق حاليًا.

وقال مورينيو في تصريحات صحفية بحسب “اندبندنت”: “كم استغرق الأمر مع كلوب وليفربول؟.. 4 سنوات.. شراء واحد من أفضل حراس المرمى في العالم وواحد بين أفضل المدافعين في العالم، وما إلى ذلك”.

وتابع “أركز على عقدي المستمر لـ3 سنوات، أعتقد أنه خلال مدة عقدي يمكننا الفوز بالألقاب، إذا لم نفعل ذلك واستمر وجودي لثلاث سنوات فقط سأكون سعيدا بذلك”.

وأضاف المثير للجدل “أعمل من أجل النادي ولا أفكر في نفسي، لا زالت أقول إن طموحي هو ذاته والحمض النووي الخاص بي هو ذاته، لكن ربما أمر بمرحلة تراجع فيها اهتمامي بنفسي، وما أحققه مقابل الاهتمام أكثر بالنادي”.

وأكد مورينيو أن توتنهام، الذي لم يحرز أي لقب منذ فوزه بكأس رابطة الأندية الإنجليزية في 2008، ليس بحاجة لإنفاق ضخم للتعاقد مع اللاعبين في فترة الانتقالات المقبلة.

وأعلن توتنهام هوتسبير، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، تعيين جوزيه مورينيو مدربا جديدا له بعقد يستمر حتى نهاية موسم 2022-2023.

وتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي رسميا بعد غياب استمر 30 عاما، عندما خسر سيتي بطل الموسم الماضي 2-1 أمام تشيلسي الأسبوع الماضي ليمنح منافسه تفوقا لا يمكن تعويضه يبلغ 23 نقطة على قمة الترتيب.

سبوتنيك

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