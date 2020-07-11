عضو السيادى عائشة تستقبل فوج من السودانيين العالقين بالإمارات





إستقبلت الأستاذة عائشة موسى السعيد عضو مجلس السيادة الإنتقالي صباح اليوم بمطار الخرطوم الدولي فوج من السودانيين العالقين القادمين من أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسط إجراءات صحية دقيقة قامت بها وحدة الحجر الصحي بالمطار، من فحص أولي لفايروس كوفيد ١٩ و تقديم الإرشادات اللازمة التي يجب اتباعها.

وأعربت الأستاذة عائشة في تصريح صحفي عن شكرها وتقديرها للشيخة فاطمة بنت مبارك من دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تكفلت بإجراءات وتكاليف ترحيل العالقين وإستئجار الطائرة التي اقلتهم إلى أرض الوطن

وقالت الأستاذة عائشة إن سلطات مطار الخرطوم وفرت كل الاجراءات المتبعة بما يضمن وصول العالقين بشكل آمن .

سونا

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