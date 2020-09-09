



قال المحامي أشرف فرحات مؤسس حملة “خليها تنضف” إنه سيتقدم ببلاغ لجهات التحقيق القضائية والشرطة ضد الفتاتين ريم محسن وشيرين مكاوي، إثر إعلان الأخيرة أنها تزوجت من صديقتها.

وأشار فرحات إلى أنه انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي واقعة زواج مثلي من إناث، عبر فيسبوك للمدعوتين ريم محسن وشيرين مكاوي.

وتابع فرحات أن المثليتين قامتا بإعلان الزواج من بعضهما البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، وذكرتا أنه بعد محاولات من الإقناع وموافقة الأهل قررتا الزواج، في دعوة صريحة للتحريض على الفجور بالمخالفة للقانون والمبادئ والقيم الإنسانية.

وكان مصدر أمني، قال إن أجهزة الأمن تفحص مزاعم تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي تحدثت عن زواج فتاة من صديقتها وشاب من صديقه.

وأضاف المصدر، أن أجهزة الأمن المختصة تفحص ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي للتأكد من وجود الفتاتين والشابين داخل مصر أو خارجها.

وأوضح أنه في حالة التأكد من أن الزواج حدث داخل مصر فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لأن تلك الأفعال مجرمة قانونًا وتدخل في نطاق الجرائم التي يعاقب عليها القانون مثل الشذوذ والخروج على قيم المجتمع وآدابه.

أول تحرك عاجل في مصر بعد إعلان فتاتين الزواج مثليا (صور)

وأثار إعلان إحدى الفتيات من المنصورة، تُدعى شيرين مكاوي، زواجها من صديقتها التي تدعى ريم محسن، حالة من الجدل المصحوبة بسخط شديد.

روسيا اليوم