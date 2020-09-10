الناطق الرسمي للحكومة السودانية ما حدث لاسعار الدولار “حرب معلنة” ضد الثورة





اعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الاستاذ فيصل محمد صالح ان التصاعد غير المبرر اقتصاديا في اسعار الدولار والتخريب الممنهج ” حرب معلنة” ضد الثورة السودانية

قال وزير الثقافة و الاعلام في منبر وكالة السودان للانباء الخميس”ببساطة نستطيع ان نقول ان ما كان يحدث في الايام القليلة الماضية هو حرب ضد الثورة و ضد حكومة و الثورة” وتخريب متعمد

وقال ان اعداء الثورة يستخدمون التخريب الاقتصادي كاحد الاليات لمحاربة الثورة.

الخرطوم 10-9-2020 (سونا)