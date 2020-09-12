القدال: إنخفاض جرام الذهب بالخرطوم عقب الإجراءات الاقتصادية الطارئة





بارك عبدالمولى القدال الامين العام لشعبة مصدري الذهب الاجراءات الاقتصادية الطارئة التي اتخذتها الحكومة مؤخرا وساهمت في خفض سعر الصرف للعملات وفي اسعار الذهب وطالب بمزيد من القرارات التي تصب في انسياب الصادرات.

وقال القدال/ لسونا / ان تجار الذهب والصاغة توقفوا عن اضرابهم ومارسوا نشاطهم التجاري اليوم ، عقب توقفهم ورفضهم للمضاربات والعمل المدبر الذي استهدف تدمير الاقتصاد السوداني .

واشار الي انخفاض الدولار يوم السبت في السوق الموازي الى 210 جنيها بعد ارتفاعه الي 270 حنيها والى انخفاض سعر جرام الذهب من 15 الف جنيه الى 11 الف و 800 جنيها .

وكشف عن لقاء لهم مرتقب مع مجلس الوزراء ، وتوقع انفراجاً في صادرات البلاد من الذهب عقب اتباع سياسات تسهيل اجراءات الصادر والنافذة الواحدة.

الخرطوم 12-9-2020(سونا)