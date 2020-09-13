المالية تتفق مع الصين على إنشاء مسلخ بمواصفات دولية





تم بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الاتفاق مع سفير جمهورية الصين الشعبية على إقامة مسلخ بمواصفات عالمية وذلك بمنحة تبلغ قيمتها ما يعادل (76) مليون دولار للاستفادة من الثروة الحيوانية الهائلة التي ينعم بها السودان ومن القيمة المضافة من منتجات اللحوم،

جاء ذلك خلال لقاء دكتورة هبة محمد علي أحمد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي المكلف بالسفير الصيني (ما شينمين) والوفد المرافق له بمكتبها يوم الخميس المنصرم. كما وجهت د. هبة إدارة التمويل الخارجي بالوزارة بمراجعة مسودة الاتفاق المقدم من الجانب الصيني وكافة المشاريع الانتاجية القائمة الممولة من الحكومة الصينية وتحديد المشاريع المُعطّلة لإعادتها إلى مسار التشغيل.

وأكدت الوزيرة على متانة العلاقات الاقتصادية بين السودان والصين الممتدة لعقود واستعرضت أوجه التعاون المشترك بين البلدين في تنفيذ عدد مقدر من المشاريع،

ومن جانبه أكد السفير الصيني أهمية الشراكة بين البلدين واستعداد بلاده لتوطيد العلاقات في الفترة القادمة.

سونا