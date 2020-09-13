ارتفاع طلب الفول في السودان الى 150 جنيها ورطل اللبن يسجل 70 جنيها





كشفت تقارير صحفية عن إرتفاع جنوني لأسعار معظم السلع في السودان ، ويرى مراقبون أن الزيادة نتيجة لإرتغاع نسبة التضخم وتصاعد الدولار في الفترة الماضيى.

وسجلت أسعار الألبان بالخرطوم ارتفاع غير مسبوق حيث قفز سعر رطل اللبن الحليب الي 70 جنيه في مناطق وأرياف العاصمة ويقول أصحاب المزارع أن هنالك إرتفاع كبير في أسعار الأعلاف وصل لأكثر من 100%.

وتراوح سعر طلب الفول بين 120 و 150 جنيهاً في العاصمة الخرطوم، وقال المواطن عوض سيد أحمد لصحيفة كوش نيوز “لقد إشترينا طلب الفول في محطة التمتام بمبلغ 150 جنيهاً (محطة في الطريق الذي يربط الخرطوم بالقاهرة ويمر بالولاية الشمالية).

وكشفت جولة لصحيفة (السوداني) السوق المركزي بربك وكوستي عن ارتفاع في اسعار السلع الاستهلاكية وانخفاض في الخضروات حيث وصل سعر كرتونة الطماطم من 1500ج الى 2800ج وجوال البطاطس بسعر 3000ج وجوال الباذنجان بسعر 1300ج وشهدت الجزارات ارتفاعا في اسعار اللحوم حيث بلغ سعر كيلو العجالي العظم 600ج بدلا من 500ج والصافي إلى 700ج بدلا من 600ج وكيلو الضأن إلى 800ج بدلا من700ج وسعر طبق البيض إلى 330ج ووصل سعر جوال البصل 5700ج بدلا من 4800ج وسعر الملوة وصل إلى 200ج بدلا 120ج وجوال الفحم ٢٢٠٠ج ووصل سعر جركانة زيت الفول 36 رطل 5700ج بدلا من 4100ج وجوال السكر 50ك 4800ج وكان بسعر 3600ج و10ك بسعر 1050ج وكان بسعر850ج و5ك بسعر 540ج وكان بسعر 420ج.

الخرطوم (كوش نيوز)