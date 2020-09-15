حكاية صلاح مناع وتعيين شقيقه في قناة الشروق ورفت المدير





الشفيع الضو والشروق

عندما تم تعيين الشفيع مفوضا من لجنة التمكين تسلم جهازا تابعا للانقاذ وليس في خزنتها اي ميزانية ولم تساعده لجنة التمكين باي اموال ليدير القناة. حرك الشفيع كل علاقاته واستلف الاموال ليدفع للقمر الصناعي واستلف ليسدد مرتبات العاملين. واستطاع اعادة تشغيل القناة بما تيسر وضمنها ديون متراكمة على القناة من ايجار المنزلين

فتح الشفيع القناة لكل قوى الثورة وكان واضحا هذه قناة الثورة ولن تتلطخ باي من بقايا النظام ولن تسمح لهم بالظهور على شاشتها الناصعة. مر على شاشتها كل من له علاقة بالثورة وبمهنية عالية وقدرة فنية حسب الممكن ( فن الممكن). استطاعت القناة بعد توقف طويل ان تصبح رقما في الاعلام المرئي.

عاصرت كل هذه الصعوبات لان الشفيع طلب مني تقديم برنامج الرأي شنو وحاولنا جاهدين ان نوصل صوت الشارع للمشاهد. كانت اياما صعبة ومرهقة ومشاكلها عديدة من قطع التيار وعدم وجود جازولين للعربات والجنريتر او عدم وجود مال لشراء الجاز والبنزين وعدم صرف المرتبات في اوقاتها.

صلاح مناع والسيطرة على القناة

وقف صلاح مناع ( رجل اعمال في زمن الانقاذ وليس له علاقة بالاعلام) موقفا متعنتا من تزويد القناة بالميزانيات واراد خنقها وفي بداية تسلم القناة ارسل صديق اخاه من لندن للشفيع لتعيينه. اوضح له الشفيع انه ليس من صلاحياته التعيين وسوف يتم النظر في التعيينات عند اجازة الهيكل الجديد. ارسل صلاح مناع شابة قابلته في القاهرة حسب ما ادلت للشفيع لتعيينها. رحب بها الشفيع كشابة كما كان ينوي بدفع الشباب ولكنه مغلول اليد في التعيينات وانه سيتصل بها عند اعتماد الهيكلة.

ارسل خطاب من لجنة التمكين للشفيع بانهاء تفويضه وان القناة تابعة لوزارة الاعلام وستعين مديرا حسب ماترى. حضر صديق اخ صلاح مناع بعد الخطاب بخطاب تم فيه تعيينه من لجنة التمكين! مشرف اداري ومالي، الجديد انه جاء للشفيع وفي معيته اربعة اشخاص لمقابلة الشفيع ورفض تسليم الخطاب للمفوض السابق وطلب تسليمه القناة.

مؤسسيا رأي الشفيع ان يتم تسمية مدير للقناة من وزارة الاعلام لان هناك تسليم وتسلم تشمل ديون على القناة لابد من حسمها ورؤية للقناة وهيكلة تم وضعها بموافقة كل العاملين

السؤال

لماذا يتصرف صلاح مناع باسم لحنة التمكين بعد خطابها باحالة الامر لوزارة الاعلام وممهورة بنائب رئيس اللجنة وبخطاب مؤسسي ومحترم ؟

ماهي علاقة صلاح مناع بالاعلام ليعين من يشاء وبدون معايير واضحة او تفويض من اي جهة؟

اخيرا من هو صلاح مناع؟

شخصيا وافقت على المساهمة مترددا لكن كان موقفي اخلاقيا في دعم قناة الثورة وعملت بلا مقابل وبل لدي ديون على القناة كجزء من استنفار الشفيع لداعمي القناة. عندما بدأت الامور في التدهور واصبحت القناة في مرمى نيران كثيرة اعتذرت عن تقديم البرنامج والذي كان اصلاً لدعم الثورة من شخص كاتب وباحث وليس لديه اهتمامات كبيرة بالتلفزيون.

بقلم

Amr Abbas