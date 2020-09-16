والي الخرطوم يرحب بمبادرات المساهمة في النظافة وإصحاح البيئة





أكد والي ولاية الخرطوم الأستاذ أيمن خالد نمر دعمه للمبادرات المجتمعية التي تعمل مع حكومة الولاية لتطوير الخدمات الضرورية التي تقدم للمواطن.

وأكد الوالي لدى لقائه اليوم بمكتبه بأعضاء قطاع المسؤولية الاجتماعية لمجموعة (دال) بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة و مدير شرطة الولاية ومدير دائرة مرور الولاية ومدير هيئة النظافة ومدير هيئة الخرطوم للصحافة والنشر، أكد أن ملف إصحاح البيئة يأتي في مقدمة أولويات حكومة الولاية ويواجه هذا الملف بعض التحديات المتمثلة في الصيانات الدورية للآليات وتدريب العمالة غير المؤهلة بالإضافة للنقص الحاد في عربات جمع النفايات، معربا عن أمله أن يسهم القطاع الخاص بصورة فعلية لإحداث نقلة كبيرة في مجال إصحاح البيئة باعتبارها مسؤولية تضامينة بين الولاية والقطاع الخاص.

من جانبها قدمت مجموعة (دال) مبادرة لنظافة عدد من الطرق ومبادرة مفتوحة لكل المؤسسات والشركات للإسهام في مشاريع إصحاح البيئة وكذلك الإسهام في تنفيذ الحزام الأخضر جنوب وغرب الولاية بعد اكتمال الدراسات الفنية بالإضافة للإسهام في تدريب القوة العاملة في هيئة نظافة الولاية حول التعامل الأمثل مع جمع النفايات.

سونا