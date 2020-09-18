اللجنة الأمنية ولجان المقاومة بالدامر تضبط كميات من الخبز المدعوم





تمكنت اللجنة الامنية ولجان المقاومة بالدامر من ضبط كمية كبيرة من الخبز المدعوم باحد المخابز بالدامر لبيعها بالسعر التجاري ذلك في اطار الحملة التي تنفذها اللجنة الامنية ولجان المقاومة بالدامر لتشديد الرقابة على اصحاب المخابز المتلاعبين باسعار الخبز حيث بلغت الكمية المضبوطة عدد ١٣٥٠ قطعة خبز .

واكد الاستاذ عاصم سعد الدين مدير وحدة الدامر الادارية بان الحملة ستتواصل بصورة يومية حتى يتم حسم المتلاعبين باسعار الخبز واتخاذ العقوبات الرادعة.ضدهم.

سونا