وزارة الصحة : إسهالات بالمناطق المتأثرة بالفيضان





كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن إسهالات ببعض المناطق المتأثرة بالسيول والفيضان لكنها ليست مقلقة ، مؤكدة عدم تسجيل حالات إصابة بالكوليرا في تلك المناطق .

وقال مدير إدارة الوبائيات بوزارة الصحة د. بابكر المقبول في تصريح لـ(السوداني) إن الحديث عن وجود كوليرا في المناطق التي غمرتها الفيضانات (شائعة) ، وأضاف أن ظهور إسهالات في الخريف أمر طبيعي ، مشيرا إلى وجود خطة محكمة للتعامل مع تلك المناطق وفحص المياه لضمان أنها صالحة للشرب .

وأشار لانتشار كثيف للباعوض وبعض الحشرات ، لافتا إلى أن مكافحة الباعوض تحتاج إلى الدعم المالي و المركبات والوقود .

الخرطوم : وجدان طلحة

صحيفة السوداني