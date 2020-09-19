طب وصحة
وزارة الصحة : إسهالات بالمناطق المتأثرة بالفيضان
كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن إسهالات ببعض المناطق المتأثرة بالسيول والفيضان لكنها ليست مقلقة ، مؤكدة عدم تسجيل حالات إصابة بالكوليرا في تلك المناطق .
وقال مدير إدارة الوبائيات بوزارة الصحة د. بابكر المقبول في تصريح لـ(السوداني) إن الحديث عن وجود كوليرا في المناطق التي غمرتها الفيضانات (شائعة) ، وأضاف أن ظهور إسهالات في الخريف أمر طبيعي ، مشيرا إلى وجود خطة محكمة للتعامل مع تلك المناطق وفحص المياه لضمان أنها صالحة للشرب .
وأشار لانتشار كثيف للباعوض وبعض الحشرات ، لافتا إلى أن مكافحة الباعوض تحتاج إلى الدعم المالي و المركبات والوقود .
الخرطوم : وجدان طلحة
صحيفة السوداني
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تعليق واحد
يكذبون الأمر حتي نقع في الكارثة مثل استهوان الكورونا من وزير الصحة المخلوع أكرم الله لا اكرمه.
فشلاء قحت علمونا الادمان في الفشل بكرة نسمع تفاجئنا بالكوليرا كما تفاجئوا بالفيضان كما تفاجئوا لكل الازمات وما نستبعد يقولوا دا من تركات النظام البائد