بالفيديو .. الفاتح عروة سرد تفاصيل قضية زين ضد (مناع)





وصف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ”شركة زين – السودان” الفريق الفاتح عروة، الشركة بأنها اصف من اللبن، موضحاً أنها أمانة في رقبته ويؤتمن عليها، لذلك لن يجامل فيها ولن يسمح لأحد أن يفتري عليها وسيعمل للدفاع عنها.

وأوضح عروة في مقطع فيديو مدته (26:47)، سرد فيه تفاصيل قضية صلاح مناع، أن ما دفعه للحديث هو أن الأمر تم تداوله في الأسافير وأصبح حديث الناس، واصفاً الأمر بأنه مؤلم للغاية. وأكد أن مقطع الفيديو الذي نشره مناع في الوسائط، ما فيه من حديث ينافي الحقيقة تماماً، مشيراً إلى أن مناع ليس أول شخص يتحدث عن الشركة ولكنه أول من يتحدث علناً، فغيره كانوا يتحدثون من خلف جدران، ونوه إلى أن الشركة اتخذت قراراً بأنها لا تتهاون مع أي شخص يتحدث في الشركة بصورة علنية وسترفع قضية عليه .

صحيفة السوداني