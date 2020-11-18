التفاصيل الكاملة للتغيرات في أجهزة الدولة واستبدال عضوين بالسيادي
قالت مصادر مطلعة إن هناك اتجاهاً لاستبدال عضوين من أعضاء مجلس السيادة الانتقالي من المدنيين، وقال مصدر بالمجلس المركزي لـ”قوى الحرية والتغيير” إنه وفق التعديلات الأخيرة في الوثيقة الدستورية يمكن لقوى الحرية إجراء تعديل في عضوية المدنيين بمجلس السيادة، وأوضح أنه لم يتم بعد إقرار وإجازة إجراء التعديلات.
ووفقاً للمصدر كونت قوى الحرية والتغيير لجنة لبحث الوزارات التي ستذهب للجبهة الثورية، بجانب طريقة استبدال مدنيي مجلس السيادة. وقال المصدر إن قوى الحرية والتغيير طلبت إجراء تغيير، ومن المتوقع ترشيح خالد عمر يوسف “سلك” كعضو لمجلس السيادة.
وحول الوزارات التي ستكون من نصيب الجبهة الثورية طبقاً للمصدر فهي الخارجية، السلام، التجارة، النفط. من جانبه، قال عضو بالمجلس المركزي بحسب صحيفة المواكب، إن النقاش لا زال مستمراً وهناك مقترح بزيادة عدد الوزارات إلى (26) وزارة، وأضاف: هذا مقترح مبدئي لم تتم إجازته بشكل نهائي. وفي وقت سابق قالت مصادر بـ”قوى الحرية والتغيير” إن هناك اتجاهاً لاستحداث وزارات جديدة وإجراء هيكلة وتفكيك ثلاث وزارات على الأقل، التجارة والصناعة، الطاقة والتعدين، التنمية الاجتماعية والعمل، واستحداث وزارة جديدة هي وزارة السلام.
الخرطوم (كوش نيوز)
3 تعليقات
ياحكومة الجهلاء البلد لا يحتاج حكومة مترهلة ومخصصات ومصروفات زيادة البلد منهار اقتصاديا ،،،،
يجب ان تكون الوزارات 15 وزارة فقط أيها الغلف العقول والقلوب ::::::::::
هل الحكومة ووزرائها منتجين حتى تزيدوا عدد الوزارات والحقائب الوزارية انتم حكومة فاشلة وما شرط أي جاهل توظفوه في الحكومة كان حمل السلاح او لم يحمله ،،،، يضاف وزير واحد الفيه عقل وهو د جبريل إبراهيم بقية ناس الحركات المسلحة ناس ربوب بدون عقول جميعا : ويكفي ان الحكومة الحالية مليئة بالجهلاء ويجب أزال كل جاهل من الحكومة الآن ولا يضاف لها مزيدا من الكرور الغجر أمثال مدني وحبوبتي عشة
بالله عليكم وزارة خاصة بالرغيييييييف وواحده خاصة بالبنزيييييين وواحده حاصة بالغاااااااز وواحده خاصة بالمواصلاااااات وواحده خاصة بتسعيرة المشتريااااااات الغذاااااائية ولو امكن واحده خاصة بسعر العملااااات الاجنبييييييه واهم وزارة تعملوها وزارة حماية المواطنيييييين من العصاباااااااااااااااااااات. تقريبا لخصنا ليكم ماتحتاجه البلد……… بطلوا استعباط واستغباء واستهتار واستسغار واستحقار بالمواطن……. لايكن همكم ارضاء بعضكم والا لن تنعموا بها ولكم في من سبقوكم عبره
مافي طريقة تشوتو لينا كباشي دا بره السيادي وللسجن.