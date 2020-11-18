حركة تحرير السودان تنفي توجه عبد الواحد إلى الجنوب





نفت حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور ما تردد عن عزم الأخير التوجه إلى جنوب السودان للانخراط في مفاوضات سلام مع الحكومة السودانية. ونقلت تقارير صحفية يوم الأحد عن رئيس فريق الوساطة الجنوب سودانية توت قلواك بحسب صحيفة المواكب، أن عبد الواحد سيصل جنوب السودان خلال يومين بعد أن قبل دعوة سلفاكير وبعث بنائبه إلى جوبا.

غير أن المتحدث باسم الحركة محمد عبد الرحمن الناير، كذب تلك التصريحات بالقول “ما يروج له توت قلواك عن وصول الرفيق عبد الواحد إلى جوبا محض أكاذيب لا أساس لها من الصحة”. وأضاف في منشور على صفحته بفيس بوك: “التفاوض عبر منهجية المؤتمر الوطني رأينا حوله واضح منذ البداية فلم يتغير ولن يتغير”.

الخرطوم (كوش نيوز)