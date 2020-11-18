وزير الثروة الحيوانية : سأترك الكرسي وليس لدي ما أخسره





لوّح وزير الثروة الحيوانية المكلف عادل فرح، بتقديم استقالته حال وجود أي ضغوطات تمارس عليه في عمله.

وقال في مؤتمر صحفي عن صادرات الثروة الحيوانية اليوم “الأربعاء”: “ليس لدينا ما نخفيه ولا تستطيع أي جهة أو فرد ممارسة ضغوطات لاتخاذ قرار معين”.

وأضاف: “سأترك الكرسي وليس لدي ما أخسره، نحن نمثل دولة في عهد جديد قائم على الحرية والسلام والعدالة”.

وتحدى فرح أي جهة توجه له إتهاماً بالاستفادة من الفترة الانتقالية وقال: “مافي زول قلبو على البلد غيرنا”.

وتبرأ فرح من تهمة الفساد التي راجت حوله مؤخراً، وقال: “أتحدى أي شخص ونحن بعيدين عن الاتهام”، ونوه إلى عملهم في الخدمة المدنية منذ ثمانينيات القرن الماضي.

وأضاف بأن غالبية مواطني قطاع الهامش لا يفسدون، وتابع: “شفتوا ليكم زول من الهامش فاسد”، وزاد بأن الاشخاص الذي اتهموه بذلك “دارت عليهم الدائرة”، وتوعد المخطئين في حقه باللجوء إلى القانون.

المصدر : باج نيوز