وزير الثروة الحيوانية : سأترك الكرسي وليس لدي ما أخسره
لوّح وزير الثروة الحيوانية المكلف عادل فرح، بتقديم استقالته حال وجود أي ضغوطات تمارس عليه في عمله.
وقال في مؤتمر صحفي عن صادرات الثروة الحيوانية اليوم “الأربعاء”: “ليس لدينا ما نخفيه ولا تستطيع أي جهة أو فرد ممارسة ضغوطات لاتخاذ قرار معين”.
وأضاف: “سأترك الكرسي وليس لدي ما أخسره، نحن نمثل دولة في عهد جديد قائم على الحرية والسلام والعدالة”.
وتحدى فرح أي جهة توجه له إتهاماً بالاستفادة من الفترة الانتقالية وقال: “مافي زول قلبو على البلد غيرنا”.
وتبرأ فرح من تهمة الفساد التي راجت حوله مؤخراً، وقال: “أتحدى أي شخص ونحن بعيدين عن الاتهام”، ونوه إلى عملهم في الخدمة المدنية منذ ثمانينيات القرن الماضي.
وأضاف بأن غالبية مواطني قطاع الهامش لا يفسدون، وتابع: “شفتوا ليكم زول من الهامش فاسد”، وزاد بأن الاشخاص الذي اتهموه بذلك “دارت عليهم الدائرة”، وتوعد المخطئين في حقه باللجوء إلى القانون.
المصدر : باج نيوز
2 تعليقات
أقتباس : وأضاف بأن غالبية مواطني قطاع الهامش لا يفسدون، وتابع: “شفتوا ليكم زول من الهامش فاسد”
من حمل السلاح ضد الوطن والمواطن وقطع الطرق ونهب المواشى أكبر فاسد قال الله تعالى
إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
لا مبررات البل بس
انت السبب ومعاك وزير التجارة مدني وراء عدم تصدير وارجاع الصادر ٢٥ مرة بسبب عد كفاءتك في ادارة الوزارة ..
لازم تحاسبوا عل الفشل دا ..كيف ليس هناك ما تخسره هي وزارة ابوك..