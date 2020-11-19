شُعبة المخابز تعلن الخروج من دائرة الإنتاج اعتباراً من السبت المقبل





أعلنت شُعبة المخابز بولاية الخرطوم، خروج المخابز بالولاية من دائرة الإنتاج اعتباراً من بعد غد السبت، أفراداً أو جماعات حسب مقاومة كل مخبز لظروف العمل وتسعير الخبز.

وقرر اجتماع الشعبة الذي انعقد امس تمليك القاعدة بذلك.

وأكد الأمين العام للجنة التسييرية لشعبة المخابز الباقر عبد الرحمن ابراهيم، على الاتصالات المكثفة التي أجريت من قبل شُعبة المخابز وغرفة الدقيق والجهات ذات الصلة للوصول لنتائج إيجابية، قال إن ولاية الخرطوم عليها أن تتحمّل مسؤولية خروج المخابز عن دائرة العمل، عازياً الخروج لأسباب عدم تعاطيها مع مدخلات الإنتاج والتي تتغير على مدار اليوم، وقال الباقر إن اللجنة أجرت اتصالات مكثفة مع حكومة ولاية الخرطوم لمعالجة تكبد أصحاب المخابز خسائر كبيرة في صناعة الخبز، معرباً عن أمله أن تستعجل الولاية تنفيذ توصيات الشعبة الخاصة بتسعيرة الخبز والتي كانت قد دفعت بها لوالي الخرطوم، مشيراً إلى أن تسعيرة قطعة الخبز بجنيهين عندما كان جوال الدقيق بمبلغ (550) جنيهاً وحالياً بلغ (690)جنيهاً، وان سعر كرتونة الخميرة كانت (2700) وحالياً بلغت 6 آلاف و(300) جنيه، بينما بلغت جركانة الزيت 5 آلاف جنيه بدلاً من (1800) جنيه، إضافة الى زيادات في اسعار العمالة وإيجار العقارات، فضلاً عن مشاكل الغاز التي لم تُحسم حتى الآن.

الخرطوم: رحاب فريني

صحيفة السوداني