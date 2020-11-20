حمدوك ينعي ناظر عموم الكبابيش





ينعى رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك بمزيد من الحزن والأسى المغفور له بإذن الله ناظر عموم الكبابيش الناظر التوم حسن علي الذي توفي مساء أمس الخميس.

رحم الله الناظر التوم حسن علي وأحسن إليه وأنزله مع الصديقين والشهداء، وخالص التعازي لأسرته وقبيلته ومحبيه وعارفي فضله.

ولا حول ولا قوة إلا بالله.

سونا