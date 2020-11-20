التحقيق مع”أنس عمر”





شهدت أسعار الأدوات المدرسية بالمكتبات ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار بولاية الخرطوم.

وكشفت صحيفة المواكب الصادرة اليوم”الجمعة” عن بلوغ سعر دستة الكراس الدبل”450″ جنيه، وسعر قلم الحبر”50″ جنيه، وقلم الرصاص”20″ جنيه، والماحية”20″ جنيه.

وقال صاحب مكتبة المستقبل يوسف فتح الرحمن فريد في تصريحاتٍ للصحيفة إنّ سعر التصوير للورقة الواحدة بلغ”10″ جنيه، أمّا سعر الطباعة للورقة الواحدة”50″ جنيه.

ويشير إلى أنّ سعر الألوان يتراوح ما بين”50″ جنيهًا إلى”500″ جنيه، فيما بلغ سعر قلم الشين الواحد”50″ جنيه، وسعر دستة ورق الفلسكاب”750″ جنيه.وأشار إلى أنّ سعر ورق الفسكاب الواحدة”5″ جنيه، ويزيد بأنّ سعر المسطرة بـ”30″ جنيه، وكرتونة الطبشير بـ”250″ جنيهًا.

باج نيوز