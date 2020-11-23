وزيرة المالية : الدولة مافيها قروش وماشة بقدرة قادر
أقرت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة، هبة محمد علي إن البلاد تعاني من شح في الموارد الاقتصادية، وأضافت أن »الــمــوارد الموجود غير كافية لسد احتياجات البلاد، وزادت: “نحن السبب في المشاكل، والدولة مافيها قروش وعديمة مـــوارد والــظــروف صعبة والاحتياجات كثيرة”.
وقالت الوزيرة في تصريح لصحيفة حكايات، إن جائحة كورونا تسبب في خسائرة فادحة للاقتصاد رغم أن اقتصاد السودان فقير ويعاني من أزمات، وأضافت قائلة »مرتبات العاملين بالدولة كبيرة ومواردنا ضعيفة شغالين تلقيط تجيب القمح، الغاز يقطع ونستورد وقـود يكون غير كافي الدولة ماشة بقدرة قــادر«، »رغـم ذلك الشعب السوداني صابر وهنالك بصيص أمل«.
وأعلنت هبة عن تحسن صحتها، بعد مرور عشرة أيــام من دخولها الحجر الصحي عقب إصابتها بكورونا، وأوضحت بأنها ممتنة للشعب السوداني، وطالبت باتباع الارشــادات الصحية لان “المرض صعب شديد”، وأردفت بحسب صحيفة حكايات : ممتنة لكل من دعا لي بالشفاء والصحة، وقالت انها ستخضع لفحص أخير بعد أيام لالطمئنان.
الخرطوم: (كوش نيوز)
6 تعليقات
طيب اقول لاغبياء الثورة اين الاموال التي كانت تصرف للبرلمان … اين الاموال التي توفرت بعد سرقة الكيزان للمال العام ام هي كذبة كذبوا بها على المغفلين وهيجوهم…. الكيزان حرامية …اين الاموال التي توفرت بسبب توقف الحرب ..
هذه الاموال اما ان تكون سرقت من جديد او ان الامر فيه نظر..
كل يوم تقولو وزير عندو كورونا عشان تقفلوا البلد وتداروا علي خيبتكم
طيب يا وزيرة الهناء قاعدة تسوى شنو أم أنتم مريضيين سلطة أم أنتم أولياء الله أرسلكم الله لنا عذبتونا الله يعذبكم .
هههههه ترمب غرد ولا ما غرد
قحت والتعايش مع الفشل
بكرة الدولار يقدل مع تصريح الخواجية هبة
سبب فشل هذه الحكومة متوارث من الحكومة السابقة اللى نهبت البلد ودمرت الاقتصاد يااخي الكيزان هو شنو المابعوه خط هيثروا باعوه القروش مشت وين الكيزان اعفن حكومة مرت على السودان 30 سنة وهم اكلو حق الشعب السوداني وباعو البلد داير ديل في سنتين يحققو المعجزات حكومة قحت فشلت في حل ازمة الاقتصاد ولكن نجحت في مجالات أخرى كونها توقع اتفاقية سلام مع الحركات المسلحة دا انجاز كونو يرفعو اسمنا من قائمة الدول الراعية للارهاب انجاز ولكن لو كانو حاكمننا الكيزان لحد الان كان كرونا قتلت نص الشعب السوداني بساسة لحس الكوع
هسع كلامك ده نستفيد منه شنو الرضيع عارفنا مسجمين ومرمدين..جايبنك عشان تصليحي الحال ولو غلبك الباب يفوت جمل.,ماتبقي لينا زي المرأة النقاقة كان طلقوها ما بتمشي..!