وزيرة المالية : الدولة مافيها قروش وماشة بقدرة قادر





أقرت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة، هبة محمد علي إن البلاد تعاني من شح في الموارد الاقتصادية، وأضافت أن »الــمــوارد الموجود غير كافية لسد احتياجات البلاد، وزادت: “نحن السبب في المشاكل، والدولة مافيها قروش وعديمة مـــوارد والــظــروف صعبة والاحتياجات كثيرة”.

وقالت الوزيرة في تصريح لصحيفة حكايات، إن جائحة كورونا تسبب في خسائرة فادحة للاقتصاد رغم أن اقتصاد السودان فقير ويعاني من أزمات، وأضافت قائلة »مرتبات العاملين بالدولة كبيرة ومواردنا ضعيفة شغالين تلقيط تجيب القمح، الغاز يقطع ونستورد وقـود يكون غير كافي الدولة ماشة بقدرة قــادر«، »رغـم ذلك الشعب السوداني صابر وهنالك بصيص أمل«.

وأعلنت هبة عن تحسن صحتها، بعد مرور عشرة أيــام من دخولها الحجر الصحي عقب إصابتها بكورونا، وأوضحت بأنها ممتنة للشعب السوداني، وطالبت باتباع الارشــادات الصحية لان “المرض صعب شديد”، وأردفت بحسب صحيفة حكايات : ممتنة لكل من دعا لي بالشفاء والصحة، وقالت انها ستخضع لفحص أخير بعد أيام لالطمئنان.

الخرطوم: (كوش نيوز)