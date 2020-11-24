وزارة التربية تعتزم توزيع 60 ألف (جهاز راديو) لمساعدة التلاميذ على التحصيل





اعلنت وزارة التربية والتعليم في السودان التزامها بتوزيع (60) ألف جهاز راديو يعمل بالطاقة الشمسية في مناطق مختلفة من البلاد حسب الحوجة لمساعدة الطلاب والتلاميذ في التحصيل الدراسي كمرحلة أولي.

جاء ذلك عقب قرار الوزارة باستئناف العام الدراسي عبر قنوات فضائية واذاعات ومنصات اعلامية متعددة.

وكانت الوزارة قد أعلنت الاثنين في بيان لها عن تخصيص اذاعة وقناة تعليمية بالهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون وفضائيات سودانية أخرى وإذاعات، وتقوم الوزارة بانتاج المواد والحصص الدراسية لمرحلتي الأساس والثانوي قبل بثها عبر المحطات.

صحيفة السوداني