مصادر تكشف تفاصيل زيارة الـ(6) ساعات للوفد العسكري الإسرائيلي





استقبلت الخرطوم نهار أمس (الاثنين) وفداً عسكرياً إسرائيلياً، وكشفت مصادر أن الاجتماع استغرق ساعتين فقط، وأن الوفد الإسرائيلي ضم عناصر من الجيش والمخابرات الإسرائيلية، وإن الوفد التقى بشخصيات عسكرية رفيعة من الجيش السوداني. واجتمع الوفدان بإحدى المقرات العسكرية بالخرطوم، وأشارت المصادر إلى أن الوفد لم يلتق بأي جهة حكومية سواء كانت مدنية أم من المكون العسكري بالمجلس السيادي.

وبحسب صحيفة السوداني أن الطائرة التي أقلت الوفد الإسرائيلي هبطت بمطار الخرطوم في 5 سبتمبر و31 أكتوبر فضلاً عن عبورها الأجواء السودانية أيام 7 سبتمبر و11 سبتمبر و7 أكتوبر و8 أكتوبر و20 أكتوبر قبل أن تهبط مرة أخرى بمطار الخرطوم في 23 نوفمبر مقلة الوفد الإسرائيلي في تمام الساعة 10 و16 دقيقة وأقلعت الساعة 4 و23 دقيقة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي “مكان”، أن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي “مئير بن شابات” قد ترأس الوفد الذي يبحث السبل الكفيلة بإنشاء علاقات دبلوماسية كاملة بين البلدين، وقالت: “يعد هذا أول وفد إسرائيلي رسمي منذ اتفاق البلدين على اتخاذ خطوات نحو التطبيع تمهيداً لتوقيع اتفاقيات بينهما”.

وأشارت “مكان” إلى أن المسؤول الإسرائيلي “مئير بن شابات” كان ترأس المحادثات السرية مع المسؤولين السودانيين لإنشاء هذه العلاقات الدبلوماسية، ومن المقرر أن يتوجه وفد إسرائيلي آخر إلى السودان قريباً. في وقت أكد فيه المتحدث باسم الحكومة فيصل محمد صالح أمس، أن مجلس الوزراء ليس لديه أي علم بهذه الزيارة، وأضاف: “لم تنسق معنا أية جهة في الدولة بشأنها، ولا نعلم بتكوين الوفد ولا الجهة التي دعته واستقبلته”.

الخرطوم (كوش نيوز)