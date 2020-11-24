كشف عن تحالف جديد .. الشيوعي يهدد بإسقاط الحكومة الانتقالية





قال الناطق الرسمي للحزب الشيوعي كمال كرار، إن أي ضغوطات أو محاولة لحل لجنة نظام الــ “30” من يونيو تخدم مصلحة أعداء الثورة، وكشف كرار عن تكوين تحالف جديد يضم تجمع المهنيين ولجان المقاومة لاسترداد الثورة وتصحيح مسارها، وهدد بإسقاط حكومة الفترة الانتقالية، إذا لم تصحح مسار الثورة. في سياق آخر وصف مواجهات ميزانية العام 2021 بالكلام الفارغ، وقال بحسب صحيفة حكايات :”لن يتغير أي شيء في الازمة الاقتصادية” وأردف: “الازمة لن تنتهي قريباً، وأن الميزانية المقبلة ستسير على نفس سياسات الميزانية الحالية وستكون أسوأ منها”.

الخرطوم: (كوش نيوز)