اقتصاد وأعمال
تراجع الأسمنت لـ(30) الف جنيه للطن بسبب المنتج المصري
قال مدير تسويق مصنع اسمنت عطبرة معتز علي حسن لـ( السوداني) إن هنالك ركودا واستقرارا في أسعار الاسمنت بشكل عام بالاسواق نتيجة لدخول المنتج المصري” قنا ” وأسوان ” للاسواق بأسعار اقل ما ادى لاحتدام التنافس وتأثيره مباشرة على اسعار المنتج المحلي ٫مبينا ان سعر المنتج المحلي بالطن المحلي اسعار الجملة ما بين (30-31) ألف جنيه اما المنتج المصري ” قنا” بسعر (26) ألف جنيه للطن أما أسمنت أسوان بسعر (25) ألف جنيه للطن ٫ متوقعا دخول مصنع بربر الإنتاج خلال الأسبوع المقبل ٫ لافتاً لوفرة حجم العرض بالأسواق ودخول المنتجين الأجانب ما انعكس على استقرار الأسعار بالأسواق.
الخرطوم : عبير
صحيفة السوداني
2 تعليقات
شفتو اليلد دي عفنه كيف
ما بتنزلو الاسعار الا يجيكم منتج من بره رخيص
السماسرة والوكلاء قاتلهم الله