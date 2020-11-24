أبو الجوخ يطالب بحل الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون
طالب مدير الشؤون السياسية والأخبار بالهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون، ماهر أبو الجوخ بحل الهيئة وتسريح العاملين، وقال ماهر لمصادر إن أزمات التلفزيون ليست لحظية أو ذات مدى قصير بل عميقة ومتجذرة، وأكد أن تسكين الأوضاع والمعالجة بالتخدير باتت غير ممكنة، وزاد: (حان وقت الحقيقة لا مجال للإصلاح بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون إدارياً أو مادياً وفنياً دون معالجة التشوهات).
وقال أبو الجوخ بحسب صحيفة المواكب: (هذا الأمر يتطلب قراراً شجاعاً بحل الهيئة وتسريح العاملين وتسوية مستحقاتهم ومن ثم الشروع في تأسيس مؤسسة فاعلة ورشيقة ومنتجة).
وشدد ماهر على ضرورة اتخاذ الحكومة قرارات شجاعة مثل ما فعلته تجاه تحرير الوقود في الهيئة لمعالجة الاختلالات، وتابع: (آن الأوان للتعامل مع الهيئة بذات الشجاعة)، وأردف: (لن يجدي دفن الرؤوس في الرمال، لقد حانت لحظة الحقيقة الحل في الحل). وقطع بأن الأزمة الحالية بالتلفزيون سابقة للمدير الحالي وسابقة للثورة وموروثة من النظام البائد.
الخرطوم (كوش نيوز)
تعليق واحد
عندك تلفزيون وإذاعة وصحف شغالة من الألف إلى الياء عايز تسرح الكوادر وتعين حدد ليه لو ما كان شغل حقد وبرنامج ممنهج اسمو الحل والتفكيك .تعشقون الدمار والفوضي ولا خطط لديكم البناء.
قلنا فصلكم القيادات وتسلمككم الإدارة كافي لكن شكلكم لديكم شبق للسلطة غير محدود ولا تطيقون أحد مشاركتم في اي منصب في اي مكان.
قحت نكبة للسودان
وانتم نكبة قحت.
يعني نكبة المجلة
جبناكم فزع بقيتو ا لينا وجع.
ربنا يحفظ البلد ويحلنا منكم