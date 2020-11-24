أبو الجوخ يطالب بحل الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون





طالب مدير الشؤون السياسية والأخبار بالهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون، ماهر أبو الجوخ بحل الهيئة وتسريح العاملين، وقال ماهر لمصادر إن أزمات التلفزيون ليست لحظية أو ذات مدى قصير بل عميقة ومتجذرة، وأكد أن تسكين الأوضاع والمعالجة بالتخدير باتت غير ممكنة، وزاد: (حان وقت الحقيقة لا مجال للإصلاح بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون إدارياً أو مادياً وفنياً دون معالجة التشوهات).

وقال أبو الجوخ بحسب صحيفة المواكب: (هذا الأمر يتطلب قراراً شجاعاً بحل الهيئة وتسريح العاملين وتسوية مستحقاتهم ومن ثم الشروع في تأسيس مؤسسة فاعلة ورشيقة ومنتجة).

وشدد ماهر على ضرورة اتخاذ الحكومة قرارات شجاعة مثل ما فعلته تجاه تحرير الوقود في الهيئة لمعالجة الاختلالات، وتابع: (آن الأوان للتعامل مع الهيئة بذات الشجاعة)، وأردف: (لن يجدي دفن الرؤوس في الرمال، لقد حانت لحظة الحقيقة الحل في الحل). وقطع بأن الأزمة الحالية بالتلفزيون سابقة للمدير الحالي وسابقة للثورة وموروثة من النظام البائد.

الخرطوم (كوش نيوز)