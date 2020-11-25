قبيل مغادرته .. ترامب يفاجئ الجميع ويوقع على قرار ضد السودان ودول أفريقية





وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قيوداً جديدة، تفرض على دخول مواطني 15 دولة أفريقية للأراضي الأمريكية، من بينها السودان. والبلدان الأفريقية المتضررة من هذا القانون هي: “أنغولا، بوركينا فاسو، تشاد، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، إريتريا، غامبيا، غينيا بيساو، ليبيريا، ليبيا، موريتانيا، السودان، ساوتومي وبرينسيبي، الرأس الأخضر وبوروندي.

ووفقاً للقرار الحديد بحسب صحيفة السوداني، سيتعين على مواطني هذه الدول طرح سندات تصل إلى 15000 دولار (11000 جنيه استرليني) لزيارة الولايات المتحدة، وفقاً لقاعدة سفر مؤقتة جديدة تدخل حيز التنفيذ في 24 ديسمبر.

الخرطوم (كوش نيوز)