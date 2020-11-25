صالح عمار: لا زلنا في انتظار اعتذار من الحكومة في قضية شهداء كسلا





في أول تعليق له عقب اقالته قال والي كسلا صالح عمار نحن مازلنا في انتظار اعتذار رسمي من الحكومة في قضية شهداء مجزرة كسلا التي وقعت عقب اقالته بعد أن تأكد موتهم ظلماً، وكشف عمار في مؤتمر صحفي عقده بالخرطوم ٢ عن عزمهم تنفيذ برنامج لإحياء ذكرى الشهداء بمناسبة مرور ٤٠ يومًا على استشهادهم، واستنكر صمت الحكومة، وأضاف: كنا نتوقع منها القدوم إلى كسلا وتقديم واجب العزاء، واعتذار سياسي رسمي كذلك، بالاضافة الى اقالة لجنة أمن الولاية وتقديم المجرمين للمحكمة، وتمسك بالكشف عن من أعطى الأوامر باطلاق النار وتقديمه للمحاكمة، وذكر: من حق أسر الشهداء رؤية المجرمين في قفص الاتهام.

واتهم الوالي المقال مجموعة من رموز النظام البائد بالوقوف خلف الأزمات في الشرق مؤكداً استمراره في مطاردة شبكات الفساد المرتبطة بالنظام البائد حتى تتحرر كسلا من قبضتهم، كاشفًا عن تيار سياسي مدني جديد في الشرق سيعمل في قضايا السلام والتنمية والعدالة الاجتماعية.

الخرطوم: حافظ كبير

صحيفة الجريدة