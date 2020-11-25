التوم هجو: مافي زول عندو تفويض باسمنا حتى الشهداء





أكد رئيس مسار الوسط التوم هجو وقوفهم مع تفكيك الانقاذ ورفض ما وصفه بتركيب تمكين آخر، وفيما يتعلق بالمصالحة مع الإسلاميين ذكر: نحن لسنا مع تجريم الكل وانما مع براءتهم إلى أن يثبت تورطهم في جرائم ونرفض أخذ الناس بالشبهات واستبدال ايدلوجيا بأخرى.

وقلل من الانتقادات التي اثيرت حول المسار وعدم امتلاك قادته للتفويض الشعبي وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجبهة الثورية بقاعة الصداقة أمس، التفويض بالحق والجبهة الثورية تقدمت من أجل القضية ومثل لذلك بأن الذين خرجوا وتظاهروا في الشارع ضد نظام الانقاذ لم يمنحهم أي أحد تفويضاً بذلك وحتى الذين استشهدوا في الثورة، وزاد: مافي زول قال ليهم أمشوا باسمنا.

الخرطوم: سعاد الخضر

صحيفة الجريدة