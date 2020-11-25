سياسية
التوم هجو: مافي زول عندو تفويض باسمنا حتى الشهداء
أكد رئيس مسار الوسط التوم هجو وقوفهم مع تفكيك الانقاذ ورفض ما وصفه بتركيب تمكين آخر، وفيما يتعلق بالمصالحة مع الإسلاميين ذكر: نحن لسنا مع تجريم الكل وانما مع براءتهم إلى أن يثبت تورطهم في جرائم ونرفض أخذ الناس بالشبهات واستبدال ايدلوجيا بأخرى.
وقلل من الانتقادات التي اثيرت حول المسار وعدم امتلاك قادته للتفويض الشعبي وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجبهة الثورية بقاعة الصداقة أمس، التفويض بالحق والجبهة الثورية تقدمت من أجل القضية ومثل لذلك بأن الذين خرجوا وتظاهروا في الشارع ضد نظام الانقاذ لم يمنحهم أي أحد تفويضاً بذلك وحتى الذين استشهدوا في الثورة، وزاد: مافي زول قال ليهم أمشوا باسمنا.
الخرطوم: سعاد الخضر
صحيفة الجريدة
3 تعليقات
عشان العساكر دايرين يكبروا كومهم ويقوا موقفهم بجيبوا زي نوعك ده مبتور مقطوع عشان يقول البتقول فيه ده وإزدرائك وإستخفافك بالشهداءوإنه مافي زول قال ليهم أمشوا موتوا ولولاهم ماكنت تتبجح الآن., وماغريبة منك لأنك كلب العسكر وأرزقي ونفعي.,
هولاء المنتفعين ……. يسعون وراء السطة والمناصب…. لن نشهد الا مزيد من ….الفساد … والتدهور .. والمعاناة…….
اقتباس :
(ومثل لذلك بأن الذين خرجوا وتظاهروا في الشارع ضد نظام الانقاذ لم يمنحهم أي أحد تفويضاً بذلك وحتى الذين استشهدوا في الثورة، وزاد: مافي زول قال ليهم أمشوا باسمنا.)
دا كلام في غاية السخف .. لا يمكن يقوله الا زول وقح سمج وجاهل
الشعب في كل ارجاء السودان خرج وتظاهر ضد نظام الانقاذ . يعني مافي وجه مقارنة بين ثورة الشعب وبين المسارات المختلقة ومن بينها مسار الوسط الذي فرض المدعو التوم هجو نفسه زعيما له
قال التوم هجو قال !!!!!
تسمع بالمعيدي خير من أن تراه … أو حتى تسمعه