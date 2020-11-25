سياسية
وزير التربية : بث الحصص في الأذاعة والتلفزيون ليس بديلاً للعام الدراسي
لن نعرض حياة الطلاب للخطر
قال وزير التربية والتعليم محمد التوم إن بث الحصص المدرسية عبر الاذاعة أو التلفزيون ليست بديلا للعام الدراسي، واضاف في تصريح لـ (السوداني): “انها الخطة (ب) وسيتم تطبيقها اذا رأت وزارة الصحة أن الوضع الصحي لا يسمح بانطلاق العام الدراسي”.
وقال التوم: “سنلجأ إلى الخطة (ب) لان الطلاب مكثوا زمنا طويلا في المنزل، وستكون هناك واجبات منزلية للطلاب سيسلمونها للمدرسة للتصحيح بعد بداية العام الدراسي”، واضاف: (ما ممكن يقروا ونخليهم ساي بدون واجبات). وزاد: “نحن مستعدون لفتح المدارس اذا أكدت وزارة الصحة أن الوضع آمن، ولن نعرض حياة الطلاب للخطر ونحن حريصين على سلامتهم”.
الخرطوم: وجدان طلحة
صحيفة السوداني
تعليق واحد
ههههههه والله غلبتكم عديل مرة وجبة فشلتوا فيها ومرة ومجانية التعليم فشلتوا فيها واخرها جلب رايو لكل طالب برضوا تفشلوا فيها.
شفتوا ليكم شيوعي او علماني عندوا مخ..
دمتروا التعليم يا حاقيدين الله يدمركم
لا تعليم الوضع اليم.. الشخبطوا بيها الحيط تتذكروها