وزير التربية : بث الحصص في الأذاعة والتلفزيون ليس بديلاً للعام الدراسي





قال وزير التربية والتعليم محمد التوم إن بث الحصص المدرسية عبر الاذاعة أو التلفزيون ليست بديلا للعام الدراسي، واضاف في تصريح لـ (السوداني): “انها الخطة (ب) وسيتم تطبيقها اذا رأت وزارة الصحة أن الوضع الصحي لا يسمح بانطلاق العام الدراسي”.

وقال التوم: “سنلجأ إلى الخطة (ب) لان الطلاب مكثوا زمنا طويلا في المنزل، وستكون هناك واجبات منزلية للطلاب سيسلمونها للمدرسة للتصحيح بعد بداية العام الدراسي”، واضاف: (ما ممكن يقروا ونخليهم ساي بدون واجبات). وزاد: “نحن مستعدون لفتح المدارس اذا أكدت وزارة الصحة أن الوضع آمن، ولن نعرض حياة الطلاب للخطر ونحن حريصين على سلامتهم”.

الخرطوم: وجدان طلحة

صحيفة السوداني