السفارة البريطانية تفتح مركزاً جديداً لمنح التأشيرة في الخرطوم





أعلنت السفارة البريطانية في الخرطوم اليوم “الأربعاء”، عن افتتاح مركز جديد لمنح التأشيرة البريطانية في السودان.

وقالت السفارة في تعميم على صفحتها الرسمية “بفيسبوك”، إنّ دائرة التأشيرات والهجرة البريطانية ستستمر في معالجة طلبات التأشيرة في جنوب أفريقيا بما يتماشى مع معايير خدمة العملاء العالمية، مؤكدةً أنهُ ليس للموظفين في مركز تقديم طلب التأشيرة أيّ تأثير على الإطلاق على نتيجة أيّ طلب تأشيرة.

صحيفة السوداني