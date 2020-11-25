الحزب الجمهوري : نظام الإخوان المسلمين يشنون حربا مستمرة على لجان التفكيك و نطلب من حمدوك إعلان دعمه للجان





طالب الحزب الجمهوري في السودان، رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، بالإسراع في إعلان دعمه للجنة التفكيك وإزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة.

وقال الحزب في بيانٍ صادرٍ أن فلول نظام الإخوان المسلمين، يشنون حربًا مستمرّة على لجنة تفكيك نظام الإنقاذ ومحاربة الفساد، على كلّ الأصعدة الرسمية وغير الرسمية”.

وأوضح أنّ النظام البائد ظلّ يتعلّل بندة العملات الصعبة، لتبرير ندرة الدواء، بينما كانت هناك سرقات منظمة للعملات الصعبة من بنك السودان، تجري بواسطة الذين يرفعون أصواتهم بالتكبير والتهليل ويزحمون المساجد.

وأضاف”هذه الجريمة تمّت بإسم قوات الدفاع الشعبي، واشتركت فيها جمعية القرآن الكريم”.

وسابقًا، كان أنباء أشارت إلى أنّ اتّجاهًا برز بحلّ لجنة التفكيك وإزالة التمكين.

المصدر : باج نيوز