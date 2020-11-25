الشعبة: تقاعس كبير في شراء حصائل صادر الذهب رغم حوجة البلاد للعملات الأجنبية





كشفت شعبة مصدري الذهب عن عدم شراء حصائل صادر الذهب فى البنوك رغم الحوجة لإستيراد السلع الإستراتيجية ووصفت الشعبة التقاعس عن شراء الحصائل بغير المبرر وطالبت الدولة بالتدخل ووجود آلية واضحة للشراء.

وقال الأمين العام لشعبة مصدري الذهب عبد المولي القدال لـ “باج نيوز” إن المصدرين ادخلوا حصائل الصادرات للبنوك منذ نحو أسبوعين ورغم الإعلان عن تحرير الوقود لا يوجد أي مشترين ، ووصف الأمر بغير المفهوم وأضاف “إن سعر الدرهم فى السوق الموازي فى حدود 74 بينما درهم حصيلة الصادر يبلغ 72 جنيهاً”، وتابع “رغم ذلك لا يوجد أي مشترين صادر الذهب شبه متوقف حالياً و هناك لغز في عدم شراء الحصائل”.

وناشد القدال الدولة بالتدخل ونوهة إلى أن هذه الحصائل يمكنها أن تسهم فى شراء السلع الضرورية فيما شدد على ضرورة ضبط الحدود والمطار لمنع تهريب الذهب والعملات الأجنبية.

المصدر: باج نيوز