شاهد بالصور.. (مناوي) يشعل منصات التواصل بظهوره على طريقة (القذافي)





أثار رئيس حركة جيش تحرير السودان (مني اركو مناوي) تعليقات مواقع التواصل الاجتماعي في السودان، بظهوره بمرافقه حرس من النساء، على طريقة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وبدا (مناوي) خلال لقاء لأمانة المرأة والطفل، الأربعاء بالعاصمة السودانية الخرطوم محاطاً بحرس من الفتيات، في مشهدٍ غير مسبوق عند المسؤولين السودانيين.

وتساءل البعض وفق صحيفة السوداني إن كان قد استمد هذا التقليد من القائد معمر القذافي، ابان اقامته في ليبيا، مُبدين دهشتهم من هذا التقليد الغير معروف عند السودانيين.

الخرطوم ( كوش نيوز)