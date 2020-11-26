مصدر رسمي يكشف موعد اعلان نتائج الشهادة السودانية 2020م





كشفت وكيلة وزارة التربية والتعليم تماضر الطريفي، عن انتهاء أعمال تصحيح الشهادة السودانية، وتجري الآن عمليات الرصد، وتوقعت أن ينتهي العمل في ظرف ثلاث اسابيع ومن ثم يتم تحديد موعد نتيجة الشهادة السودانية.

وأكدت تماطر الطريفي، استمرار الدراسة في الفصول النهائية “ثامن وثالث ثانوي”، ونوهت إلى أن قرار فتح المدارس مرتبط بقرار اللجنة العليا للطوارئ الصحية.

وأعلنت وكيلة التربية والتعليم عن تكوين لجنة فنية من الوزارة ومنظمات المجتمع المدني لمراعاة العودة الآمنة للمدارس في ظل جائحة كورونا بجانب تقسيم الفصول إلى قسمين لتكون الدراسة بالتناوب مع استمرار الدراسة للفصول الأخيرة للشهادة وتقسيم فسحة الفطور الي الطلاب الي قسمين بالإضافة الي تدريب المعلمين في التعامل مع الطلاب للحد من انتشار جائحة كورونا.

وكشفت عن موافقة وزارة المالية، بتخصيص وجبة مدرسية لطلاب الأساس.

وأشارت بحسب صحيفة حكايات، إلى أن العمل في طباعة الكتاب المدرسي يسير بصورة جيدة واكتملت طباعة كتب الصفين الأول والسادس.

الخرطوم: (كوش نيوز)