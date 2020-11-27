الأزهر الشريف يعزي السودان بوفاة الصادق المهدي





الأزهر الشريف، يقول إنّ الحبيب الإمام تسلّح بالحكمة والتسامح.

قدم الأزهر الشريف،تعازيه بوفاة رئيس حزب الأمة القومي السوداني الصادق المهدي، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

وأكّد الأزهر الشريف أنّ الصادق المهدي كان أحد رجال الفكر والحوار في السودان، وأنّه أفنى عمره في الدفاع عن قضايا وطنه وعروبته.

وأضاف” لقد تسلّح بالتسامح والحكمة”.

وودّع السودان اليوم”الجمعة”، الراحل الحبيب الإمام الصادق المهدي بعد أنّ وري الثرى بقبّة المهدي بأمدرمان.

باج نيوز