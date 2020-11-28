صغيرون : تؤكد بمعاملة الطلاب اليمنيين بالجامعات اسوة باشقائهم السودانيين





أكدت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي بروفيسور انتصار صغيرون ترحيبها باستمرار القرار الذي يقضي بمعاملة الطلاب اليمنيين الذين يدرسون بالجامعات السودانية أسوة باشقائهم السودانيين في المرحلة المقبلة ، وقد أبدت صغيرون ترحيبها بكافة انواع التعاون العلمي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين السودان واليمن ، مشيدة بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين والشعبين ثقافياً وتاريخياً ووجدانياً .

جاء ذلك لدى لقائها بمكتبها برئيس الاتحاد العام للطلاب اليمنيين بالسودان الاستاذ وليد العوّة ورئيس دائرة العلاقات العامة طارق الحميدي، حيث أمن رئيس الاتحاد على أن الطلاب اليمنيين يعتبرون من أكبر الكيانات الطلابية بالسودان ، مؤكداً ان رغبة الطالب اليمني في الدراسة بالجامعات السودانية تمثل طموحاً وتلك ميزة تفضيلية نأمل الدفع بها اماماً من الجانبين .و أعربت صغيرون عن املها في ترسيخ كافة القيم والمكاسب التي تصب في صالح البلدين عبر بوابة التعليم العالي .

الخرطوم:شذى الشيخ

صحيفة الجريدة