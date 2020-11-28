الامدادات: 57 شركة سحبت كراسات العطاء





كشف الصندوق القومي للإمدادات الطبية عن ، أن (57) شركة قدمت للعطاء من جملة (69) شركة سحبت كراسات عطاء توريد المستهلكات الطبية من أجل توريد (272) صنفاً من المستهلكات الطبية للصندوق القومي للإمدادات الطبية للمركز والولايات.

وأوضح مقرر لجنة عطاء توريد المستهلكات الطبية بالصندوق، محمد العالم في تصريحات صحفية امس أن لجنة العطاء قامت بقفل وفتح مظاريف العطاء العالمي للمستهلكات الطبية ظهر الأربعاء الماضي، منوهاً إلى أن التكلفة التقديرية لتوريد المستهلكات الطبية تبلغ (150) مليون يورو.

واكد العالم إن اللجان الفنية لفرز العطاء باشرت مهامها، و توقع أن تكمل إجراءات العطاء خلال أقل من شهر.

وأعلن العالم ان الأسبوع القادم سيتم قفل وفتح العطاء العالمي المفتوح للأدوية الخاص بالصندوق القومي للإمدادات الطبية للمركز وولايات البلاد.‏

ر

صحيفة الجريدة