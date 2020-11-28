وكيل الطاقة وضعنا الترتيبات اللازمة لسد عجز الوقود بسبب توقف مصفاة الجيلي





كشف وكيل وزارة الطاقة والتعدين حامد سليمان لـ “باج نيوز” عن وضع الترتيبات اللازمة لسد العجز فى المواد البترولية الناجم عن توقف المصفاة جزئياً بغرض الصيانة.

وأكد الوكيل أن كافة الاحتياطيات وضعت لتغطية الحوجة من المواد البترولية وأهمها إستمرار الإمداد عبر الاستيراد بالسعر الحر للوقود.

وقال “شرعنا فى الإجراءات الخاصة باستيراد 3 بواخر من الغاز تم تفريغ إحداهما إلى جانب استيراد باخرة بنزين قيد الإجراءات حاليا”، وأعلن عن بواخر آخرى من الجازولين يتوقع وصولها خلال الأيام المقبله.

وأشار إلى أن هذه البواخر ستسهم في سد العجز جراء توقف المصفاة جزئياً للصيانه، وأوضح أن مصفاة الخرطوم تشمل مصفاتين القديمة ستجري فيها عمليات الصيانة فيما تستمر الآخرى في الإمداد إضافة إلى استمرار عمليات الاستيراد للوقود لتغطية الفجوة .

ولم يُحدد الوكيل موعد محدداً لبدء أعمال الصيانة لـ “المصفاة” حتى الآن لكنه أكتفى بقوله “سيكون ذلك قريباً”.

صحيفة الجريدة