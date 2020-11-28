قال إنّه مخطّطًا للقتل الممنهج للقيادات..”المؤتمر الوطني المحلول” يحمّل وفاة عبد الله البشير للنائب العام
عبد الله حسن أحمد البشير هو ثاني شهيد في زنازين النظام بعد الشريف أحمد عمر بدر الذي توفي في المعتقل نتيجة الإهمال الطبي بحسب البيان.
حمّل حزب المؤتمر الوطني”المحلول” في السودان، النائب العام مسؤولية وفاة القيادي الإسلامي، عبد لله حسن أحمد البشير، معلنًا تحميله حياة كافة المعتقلين السياسيين.
واحتسب الحزب في بيان صحفي اليوم”السبت”، وفاة عبد الله حسن أحمد البشير.
وقال الحزب”يحتسب الرئيس المكلّف لحزب المؤتمر الوطني وقيادات وقواعد الحزب داخل وخارج السودان عند الله تعالى اللواء”م” طبيب عبد الله حسن أحمد البشير بعد أنّ مكث فيه أكثر من عامين ظلمًا وجورًا ودون أنّ توجه إليه أيّ تهم وهو يكابد المرض الذي تضاعفت آثاره عليه نتيجة رفض النائب العام الموافقة على علاجه بالخارج”.
وأوضح الحزب بحسب بيانٍ صادرٍ بصفحته الرسمية بالفسيبوك اليوم”السبت”، اطّلع عليه”باج نيوز”، أنّ عبد الله حسن أحمد البشير هو ثاني شهيد في زنازين النظام بعد الشريف أحمد عمر بدر الذي توفي في المعتقل نتيجة الإهمال الطبي المتعمّد بعد رفض النائب العام منحه حقه في العلاج.
وأضاف” هذا يعدّ مخطّطًا يهدف للقتل الممنهج للقيادات ورموز المؤتمر الوطني وكافة المعتقلين السياسيين داخل السجون”.
وجدّد حزب المؤتمر الوطني المحلول مناشدته لرئيس مجلس السيادة بالتدّخل الفوري والنظر في أمر السجناء السياسيين وإطلاق سراحهم فورًا أو تقديمهم لمحاكماتٍ عادلةٍ.
وتابع” نجدّد العزم على إنّنا سنتبع كافة السبل القانونية لإطلاق سراحهم”.
وعبد الله البشير هو شقيق الرئيس المعزول، توفي فجر اليوم”السبت” بعد صراع مع المرض بحسب ما أعلن أقاربه.
باج نيوز
4 تعليقات
هو بالله المرحوم من القيادات (الاسلامية) !؟
رحمه الله
ده اليوم الكان خارج حسابات ناس المؤتمر اللاوطني آكلي الحرام والسحت ناهبي أموال الكادحين والمساكين من أبناء الشعب..,وقدشاءت إرادت الله أن يتم أجله قبل إصدار حكم عليه وذهابه لمحكمة العدل المطلقة التي تتعامل بمثقال الذرةمن الخير والشر ولا تضييع للحق كما يسعى المنتفعيين من أرزقية المحاماة لإلباس الباطل ثوب الحق..
شوف الكذب الممنهج اسرة المرحوم الشريف احمد عمر بدر فضحتكم وقتها وتبرأة من حديث الافك الذي افتريتموهوا في حق الانتقاليه حيث اوضحت الاسرة ان الشريف توفي بعد ان خصصت له الدوله رعايه خاصه حسب طلب الاسره.
والله يا كلاب المؤتمر الوثني كذبكم هذا لايذيدكم الا كراهة في الشعب قيكم اكثر مما يكرهكم.
ثم ثالثا الله رحمه عبدالله حسن البشير ماذا استفادت منه حكومة الانقاذ غير السرقه والعمولات التي كان يأخذها من اي مستثمر حتي لوعايز يعمل W.Cنضيف للشعب السوداني بكره طلعوهو لينا انو رجل صالح بس
افعاله الواضحه وسرقته نهارا جهارا وبيع الجواز السوداني صرح بها الاجانب ومستعدين للشهادة.
كفوا عن قلة الادب. وهذا الهالك ان شاء الله تلحقوا به جميع بداية بالبشير وعلي عثمان ونافع…..وابورياله اللمبي والهبنقه الطيب مصطفي.
بدران ده شمران في الإسلاميين حتى في الموتى شفاه ألله من هستيريا الاسلامفوبيا .
نحن مع العدالة ولكن يستحيل أن يقبل المنطق والعدل أن جميع الذين شاركوا الإسلاميين من وزراء ومسؤولين وتشريعيين نظيفين ونزيهيين وان الفساد فقط كان اسلامي هذا عين الانتهازية والظلم والديكتاتورية والجميع أصبح يدرك أن هذا الاستهداف للإسلام وليس الإسلاميين كي يخلوا الجو السياسي لليسار وبني علمان .
ديل سودانيين سجناء رأي كان الأحرى بالنائب العام أن يسمح لهم بالعلاج ولكنه ركب موج السياسيين الذين لا يعرفون الرحمة ولا يراعون العشرة أو القربى ولا يتحرون العدل وإنما هم صوب مصلحتهم أينما توجههم ذهبوا.
رحم الله المتوفي وأحسن إليه وفك أسر سجناء الراي