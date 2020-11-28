سياسية
تغريدة مثيرة لصلاح مناع يرد فيها على شائعة اعتقاله
كشف عضو لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو د. صلاح مناع الشائعات التي تحدثت عن اعتقاله وترحيله إلى سجن كوبر. وقال مناع في تغريدة له على تويتر: (إعلام تدوير الشائعات أطلق خبر اعتقالي، فأنا لست فاسداً، أو متهم في دم إنسان برئ، أو جريمة ضد الإنسانية، أو سارق مال عام. أذهب إلى المحكمة في قضية زين وهناك ثلاثة بلاغات من زادنا تحت المادة ٢٥ إساءة سمعة، ثلاثة في نفس التهمة ومستعد للذهاب إلى القضاء أن دعا ذلك).
السودان الجديد
2 تعليقات
يومك قرب يا وهم ح يتم اتهامك بالنكرتو دا كلو و تنجدع في السجن زي عبد الله البشير لحدي ما تموت و بدون محاكمة
انتو فشوا غباينكم و لمن يجي فش الغباين فيكم اوعك ترجف
أنت متهم بإشانة السمعه والإدعاءات الباطله فى حق أكثر من ثمانين ألف مواطن سودانى دا غير إنك أسأت إستخدام السلطة وجنيت على القانون ولا تعمل وفقه وتسببت فى إثارة الفتن والعنصريه وتضرر منك الوطن والمواطن أيها الكذاب…ستحاسب عاجلا على الجرائم الإرتكبتها والحا ترتكبها….