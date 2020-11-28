تغريدة مثيرة لصلاح مناع يرد فيها على شائعة اعتقاله





كشف عضو لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو د. صلاح مناع الشائعات التي تحدثت عن اعتقاله وترحيله إلى سجن كوبر. وقال مناع في تغريدة له على تويتر: (إعلام تدوير الشائعات أطلق خبر اعتقالي، فأنا لست فاسداً، أو متهم في دم إنسان برئ، أو جريمة ضد الإنسانية، أو سارق مال عام. أذهب إلى المحكمة في قضية زين وهناك ثلاثة بلاغات من زادنا تحت المادة ٢٥ إساءة سمعة، ثلاثة في نفس التهمة ومستعد للذهاب إلى القضاء أن دعا ذلك).

السودان الجديد