التعايشي: اختلافات “تجمع المهنيين” محزنة و”الشيوعي” لعب دوراً جوهرياً في الثورة





قال عضو المجلس السيادي محمد حسن التعايشي، إن الحزب الشيوعي لعب دوراً جوهرياً في ثورة ديسمبر المجيدة ومقاومة النظام البائد ومساهمة فعلية في تحريك قطاعات الشعب السوداني أن ينحاز إلى تغيير النظام، معتبراً خروج الحزب من الحاضنة السياسية ليس بالأمر الجيد.

وأكد التعايشي في برنامج (حديث السلام) بقناة النيل الأزرق بحسب صحيفة المواكب، على أهمية إجراء نقاش حقيقي مع الحزب الشيوعي السوداني، لأن يكون جزءاً من اتخاذ القرار السياسي أثناء الفترة الانتقالية.

مشيراً إلى تباينات الحزب الشيوعي وغيره في الفترة الماضية للحكومة الانتقالية، معتبراً ذلك تفاعلاً طبيعياً داخل تحالف سياسي عريض، فيه مدارس سياسية مختلفة واتجاهات سياسية مختلفة قائلاً “يجب أن لا يقود تباين وجهات النظر إلى خروج أو انقسام وسط هذا التحالف، بما يؤثر على اتخاذ القرار السباسي”.

معتبراً الاختلافات التي حدثت داخل تجمع المهنيين بالأمر غير الجيد، ويدعو للحزن، مؤكداً على أن الاختلاف حول قضايا سياسية يجب أن لا يقود إلى قطيعة سياسية، وجزء من عدم الاستقرار السياسي في السودان.

الخرطوم (كوش نيوز)