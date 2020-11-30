وزير التربية: أسوأ الخيارات تجميد العام الدراسي





كشف وزير التربية والتعليم البروفيسور محمد الأمين أحمد التوم عن اجتماع عقد أمس بين وزارته واللجنة العليا للطواريء الصحية للفصل بشأن استئناف العام الدراسي.

وقال التوم في تصريحات، إن أسوأ السيناريوهات أن يتم تجميد العام الدراسي لفترة زمنية أخرى، ووصف هذا الخيار بغير المحتمل، وأكد أنه في حال جدولة ستلجأ وزارته إلى خيارات أخرى – لم يفصح عنها – باعتبار أن الفترة طويلة. وأعلن التوم بحسب صحيفة الصيحة، عن بداية بث دروس مراجعة للفصول من الثاني وحتى السابع اعتباراً من اليوم “الاثنين” بغرض تهية الطلاب للدراسة الطبيعية، وكشف عن عزم وزارته إعداد حصص إلكترونياً للفصول من الصف الأول وحتى الثامن، وأشار إلى تواصل وزارته مع وزارة الثقافة والإعلام لتخصيص قناة تعليمية.

الخرطوم (كوش نيوز)