قحت :زيارة الوفد الاسرائيلي للمنظومات الدفاعية تفريط في الأمن القومي





انتقد القيادي بقوى الحرية والتغيير التجاني حسين سماح القوات المسلحة لوفد إسرائيلي بزيارة منظومة الصناعات الدفاعية بالخرطوم ، وشدد على أنه يعد تفريطاً غير متوقعاً في الأمن القومي السوداني والعربي، لجهة أن إسرائيل تسعى لتجميع المعلومات عن القدرات العسكرية للأقطار العربية، بجانب أنها تقوم بضرب أي صناعات عسكرية متطورة في أي قطر عربي واستدل على ذلك بضرب إسرائيل للمفاعل النووي العراقي ومنشآت عسكرية سورية ومجمع اليرموك للصناعات العسكرية بالخرطوم عام ٢٠١٢ وسيارة جنوب بورتسودان عام ٢٠١١ وقافلة شمال بورتسودان عام ٢٠٠٩ .

وقال التيجاني لـ(الجريدة) إسرائيل ليست بالسذاجة التي تعتقد أن مجرد قبول رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان دون سائر الشعب السوداني للصلح معها يعني أن الحرب العربية (الإسرائيلية) قد انتهت ، لأنها لم تنظر للتطبيع مع مصر والأردن سوى أنها هدنة مؤقتة للاستعداد للحروب القادمة.

الخرطوم :أحمد جبارة

صحيفة الجريدة