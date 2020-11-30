الرشيد سعيد: لابد من تطبيق الاشتراطات الصحية بصرامة





أكد الاستاذ الرشيد سعيد وكيل وزارة الثقافة والإعلام أنه لابد من تطبيق الاشتراطات الصحية بصرامة في مجال التباعد ولبس الكمامات والتعقيم الأسطح وبصورة شخصية .

وقال الرشيد خلال ترؤسه اليوم بمباني الثقافة الاجتماع الأول للجنة مكافحة كوفيد ١٩ بوزارة الثقافة والإعلام والجهات التابعة لها، قال “إننا في الوزارة بدأنا باكرا في تنفيذ إجراءات التباعد”، مشيرا الى ضرورة مراقبة حالات الإشتباه بالمؤسسات من أجل التواصل معهم وتقديم الدعم لهم معنويا وماديا وتفعيل دور التضامن الاجتماعي.

وطالب الرشيد برفع تقرير دوري عن أوضاع كورونا بكل مؤسسات وزارة الثقافة والإعلام خاصة وأن هذا الموجة الثانية لكوفيد ١٩ من المتوقع أن تستمر حتى فبراير المقبل حسب تقديرات وزارة الصحة، مؤكدا ضروره تخفيض عدد العاملين وفقا لجدولة تحددها كل مؤسسة حسب وضعها .

وكالة سونا