التجارة توقف صادر الفول السوداني مُجدّداً





أوقفت وزارة الصناعة والتجارة اليوم، صادر الفول السوداني (نقاوة) واشترطت استئنافه بالعقد الأصلي للصادر.

وقال رئيس شُعبة مُصدِّري الحبوب الزيتية محمد عباس بحسب لـ(النورس نيوز) أمس، إنّ 99% من عقودات الصادر مُزوّرة، وأكد على سلمية قرارات التجارة بربط الصادر بالعقد الأصلي، وأضاف: “لأول مرة تتخذ وزارة التجارة قراراً صحيحاً وسليماً تجاه الصادر”.

صحيفة الصيحة