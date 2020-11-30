اقتصاد وأعمال
التجارة توقف صادر الفول السوداني مُجدّداً
أوقفت وزارة الصناعة والتجارة اليوم، صادر الفول السوداني (نقاوة) واشترطت استئنافه بالعقد الأصلي للصادر.
وقال رئيس شُعبة مُصدِّري الحبوب الزيتية محمد عباس بحسب لـ(النورس نيوز) أمس، إنّ 99% من عقودات الصادر مُزوّرة، وأكد على سلمية قرارات التجارة بربط الصادر بالعقد الأصلي، وأضاف: “لأول مرة تتخذ وزارة التجارة قراراً صحيحاً وسليماً تجاه الصادر”.
صحيفة الصيحة
تعليق واحد
عنوان مضلل لا يوجد إيقاف بل إستمرار الصادر حسب القانون وهذأ يعني انه كان يتم خارج القانون أعجب ان تسمي هذه الحكومة حكومة ثورة وان نصفها بالشفافية.
يجب إيقاف صادر الحبوب الزيتية لأن رطل الزيت وصل 280 ج حرام عليكم.
يجب تصدير زيوت فقط بدل الحبوب .
هل خيانة الثورة تتمثل فقط بعدم محاكمة الكيزان وترك هؤلاء الفاشلين الغاضبين يكررون الفشل بتصدير المواد الخام وكلفة تصنيعها لا تساوي بضعة ملايين من التي دفعنا ها للامريكان. ؟