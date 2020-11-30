صحة الخرطوم تصف موجة “كورونا” بالخطيرة وتحذر من وضع كارثي





حذرت مدير الإدارة العامة لتعزيز الصحة بوزارة الصحة الخرطوم هبة محمد حسنين، من خطورة الموجة الثانية لجائحة “كورونا”، ودعت إلى عدم التهاون في الإجراءات الوقائية من المرض، فيما أكدت إلتزام كثير من المواطنين باستخدام الكمامات.

وقالت هبة خلال حديثها لبرنامج (مساء جديد) بقناة النيل الأزرق الفضائية: إذا لم يلتزم الجميع هذه المرة فإن الوضع سيصبح كارثياً، فالموجه الثانية تعتبر أشد من الأولى لتزايد الحالات والوفيات بمراكز العزل.

وأشارت إلى أن غالبية الحالات تحتاج إلى الأوكسجين والتنويم، فضلاً عن ارتفاع نسبة العدوى بمعدل (220) حالة يومياً بولاية الخرطوم، ونبهت لخطورة الوباء ووصفته بالقاتل.

وفي سياق متصل، تسلمت وزارة الصحة ولاية الخرطوم من شركة دال الغذائية متمثلة في إدارة الشؤون الرقابية والجودة دعماً لمجابهة “كورونا” عبارة عن (120) قارورة معقم و(2000) كمامة تم تسليمها للإدارة العامة لتعزيز الصحة بالوزارة، وذلك في إطار الشراكات والمساهمات المجتمعية من قبل الشركات الوطنية.

وقالت مدير قسم الشراكات بإدارة تعزيز الصحة داليا عبد القادر، إن هذه المساهمة تأتي ضمن المسؤوليات المجتمعية للشركات للحد من انتشار “كورونا”، وتعمل الإدارة لنشر التوعية والتثقيف الأمر الذي يسهم في التقليل من عدد الإصابات.

المصدر: باج نيوز