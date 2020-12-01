الفكي : هناك حالة عدم رضا تام عن أداء الحكومة





قال عضو المجلس السيادي محمد الفكي سليمان إن هناك حالة عدم رضا تام عن اداء الحكومة وزاد :” هذا يجعلنا نعيد النظر مرة أخرى في إعادة تشكيل الحكومة وهذا هو الاتجاه الذي يتم المضي فيه حالياً”.

وقال الفكي سليمان في حوار مع موقع (باج نيوز) أمس، إن الفرصة جاءت بقدوم شركاء العملية السلمية، وهم شركاء معنا في الحكومة في كافة هياكلها، ومنخرطون معنا في النقاش حول إعادة تشكيل الحكومة بأكملها في مجلس السيادة ومجلس الوزراء وعلى مستوى الولايات.وأضاف :” هذا يُعطينا فرصة كبيرة لمُراجعة الأخطاء” .

وكشف عن نقاش اوسع يدور حول الوزارات، مؤكداً إعادة هيكلة بعض الوزارات “الصناعة والتجارة” وزارتين والطاقة والتعدين والنقل والبنى التحتية، إضافة لوزارة السلام .

وبشأن مهام مجلس شركاء الفترة الإنتقالية أجاب عضو السيادة، أن مجلس الشركاء ليست لديه سلطات تنفيذية ولا إلزامية إنّما منبر لتوحيد مركز السلطة ولتقريب وجهات النظر.

صحيفة السوداني