تصريحات لمدني عباس حول الخبز
أكد وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني إهتمام الدولة بتطوير صناعة الخبز وتوفيره بسهولة للمواطن مبيناً في (تصريحات صحفية ) أن مجمع وادي النيل لإنتاج الخبز يمثل واحدة من حلقات إصلاح عملية صناعة الخبز في السودان والذي يسهم في تطوير كفاءة عمل المخابز وتحسين جودة الخبز مضيفا أن الوزارة تعمل على توطين صناعة المخابز ضخمة الإنتاج وفق خطة تستهدف كل ولايات السودان.
حيث بدأ اليوم التشغيل التجريبي للمخابز بمجمع وادي النيل لإنتاج وتطوير صناعة الخبز بالمنطقة الصناعية بالخرطوم جنوب سوبا.
من جانبه أكد عبد الرحيم أبوبكر محمد عبد الله المديرالعام لمشروع وادي النيل لتطوير صناعة الخبز أن التجربة جديدة ومبتكرة ومهمة في تطوير صناعة الخبز مشيرا إلى التعاون مهم مع الجهات المختصة للتوطين والتطوير وأكد أن المصنع يتكون من 10خطوط إنتاجية بطاقة تصميمية1500جوال في اليوم مضيفا أن أبواب المجمع مفتوحة للتدريب والتوجيه للعمال والمهندسين وصولا للارتقاء بصناعة الخبز ودعم معيشة المواطن وتخفيف حدة الأزمة.
المصدر :السودان الجديد
2 تعليقات
أول وزير يجب تبديله.. سيبنا الآن من الرغيف.. حصل مصانع السكر الموسم بدأ ولا توجد آليات ولا ديزل والمصانع تعمل لمدة ساعتان في اليوم وتتوقف عشرين ساعة.. مصنع الجنيد قريب منك فكة رجل .. لا جرارات ولا أسبيرات.. وزير أيه أنت.. هذه أهم وزارة بعد الامن والزراعة في السودان.. يا حمدوك شيلوك .. وإذا مفروض عليك قدم إستقالتك أنت كمان..
ليس تشاؤما ولنه ما عهدناه من الرجل ..اللقاء القادم سيكون اعتذارا عن عدم تحقيق ماكان يصبوا اليه … ياله من رجل طموخ