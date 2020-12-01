تصريحات لمدني عباس حول الخبز





أكد وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني إهتمام الدولة بتطوير صناعة الخبز وتوفيره بسهولة للمواطن مبيناً في (تصريحات صحفية ) أن مجمع وادي النيل لإنتاج الخبز يمثل واحدة من حلقات إصلاح عملية صناعة الخبز في السودان والذي يسهم في تطوير كفاءة عمل المخابز وتحسين جودة الخبز مضيفا أن الوزارة تعمل على توطين صناعة المخابز ضخمة الإنتاج وفق خطة تستهدف كل ولايات السودان.

حيث بدأ اليوم التشغيل التجريبي للمخابز بمجمع وادي النيل لإنتاج وتطوير صناعة الخبز بالمنطقة الصناعية بالخرطوم جنوب سوبا.

من جانبه أكد عبد الرحيم أبوبكر محمد عبد الله المديرالعام لمشروع وادي النيل لتطوير صناعة الخبز أن التجربة جديدة ومبتكرة ومهمة في تطوير صناعة الخبز مشيرا إلى التعاون مهم مع الجهات المختصة للتوطين والتطوير وأكد أن المصنع يتكون من 10خطوط إنتاجية بطاقة تصميمية1500جوال في اليوم مضيفا أن أبواب المجمع مفتوحة للتدريب والتوجيه للعمال والمهندسين وصولا للارتقاء بصناعة الخبز ودعم معيشة المواطن وتخفيف حدة الأزمة.

المصدر :السودان الجديد