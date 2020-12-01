السفارة الامريكية:حكومة الولايات المتحدة شريك وصديق للسودان وشعبه





قالت السفارة الامريكية بالخرطوم ان بلادها تظل شريكا وصديقا مقربا من السودان وشعبه وجاء التعليق على خلفية توقيع اتفاق شراء قمح ب 20 مليون دولار بين برنامج المعونة الامريكية وووزارة الامالية لسودانية يوم الخميس الماضي

وقالت اسفارة الولايات المتحدة في الخرطوم اليوم الاربعاء ان برنامج المعونة الامريكية وقع مذكرة التفاهم مع وزارة المالية السودانية لتوفير شراء 67,500 طن متري من القمح للسودان بقيمة عشرين مليون دولار امريكي

وقالت السفارة ان القمح سياتي عبر برنامج الغذاء العالمي التابع للامم المتحدة واشارت السفارة الى ان القمح المستورد عبر برنامج الغذاء العالمي سيساعد في سد النقص الذي يعاني منه السودان في القمح

وقالت السفارة في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر ان حكومة الولايات المتحدة تظل شريكا وصديقا مقربا للسودان وشعب السودان.

سونا